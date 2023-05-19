حضور مبهر لمقرأة الختمة المرتلة للقرآن الكريم بمشاركة 40 قارئا بالحسين (صور)

انطلقت مقرأة الختمة المرتلة المتصلة للقرآن الكريم عقب صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين «رضي الله عنه» بالقاهرة، اليوم، حيث عقدت الجلسة الأولى ‏برئاسة القارئ الشيخ/ محمود محمد الخشت، وعضوية كل من: القارئ الشيخ/ طه ‏النعماني، والقارئ الشيخ/ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ/ أحمد تميم‎ ‎المراغي، والقارئ الشيخ/ السيد عبد الكريم الغيطاني، والقارئ ‏الشيخ/ فتحي خليف، والقارئ الشيخ/ محمد الصعيدي، وبحضور الدكتور/ هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والشيخ/ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور/ خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، وإشراف فني للأستاذ عبد العزيز ‏عمران.

ختم القرآن الكريم

تتواصل الجلسات مساء اليوم الجمعة، وتستمر السبت حتى يتم ختم القرآن الكريم كاملًا، على النحو التالي: تبدأ الجلسة الرابعة غدًا السبت الساعة التاسعة صباحًا حتى أذان الظهر، برئاسة القارئ الشيخ/ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، وعضوية كل من: القارئ الشيخ/ عبد الناصر حرك، والقارئ الشيخ/ قطب الطويل، والقارئ الشيخ/ محمد عبد البصير، والقارئ الشيخ/ محمد يحيى الشرقاوي، والقارئ الشيخ/ محمد الطاروطي، والقارئ الشيخ/ نصر أبو الجلال، والقارئ الشيخ/ أحمد البشتيلي.

وتبدأ الجلسة الخامسة الساعة الواحدة والنصف بعد صلاة الظهر وحتى السادسة مساء برئاسة القارئ الشيخ/ طه النعماني، وعضوية كل من: القارئ الشيخ/ محمد محروس طلبة، والقارئ الشيخ/ محمود عبد الباسط الحسيني، والقارئ الشيخ/ كارم الحريري، والقارئ الشيخ/ عيد أبو عشرة، والقارئ الشيخ/ إبراهيم عبد الغني، والقارئ الشيخ/ محمد بسيوني عوض، والقارئ الشيخ/ أحمد أبو خطوة.

الجلسة السادسة

وتبدأ الجلسة السادسة حتى نهاية المصحف الساعة السادسة مساء برئاسة القارئ الشيخ/ عبد الفتاح الطاروطي، وعضوية كل من: القارئ الشيخ/ طه النعماني ، والقارئ الشيخ/ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ/ قطب الطويل، والقارئ الشيخ/ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ/ فتحي عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ/ إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ/ كارم الحريري، والقارئ الشيخ/ محمود عبد الباسط الحسيني، والقارئ الشيخ/ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ/ محمود محمد الصعيدي، والقارئ الشيخ/ عبد اللطيف وهدان، والقارئ الشيخ/ محمد الصعيدي، والقارئ الشيخ/ محمد الجزار.وعقب صلاة العشاء ‏سيكون دعاء ختم القرآن الكريم بأصوات سبعة من كبار القراء بإذن الله تعالى.‏