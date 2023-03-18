بدء التوافد على مقرأة كبار القراء برواية حفص في مسجد الإمام الحسين

قالت وزارة الأوقاف، إن مقرأة كبار القراء برواية حفص في مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، تنطلق بعد قليل، برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية.

وحضر كل من القراء: «القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ أحمد أبو فيوض، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ نصر أبو الجلاجل، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ السعيد فيصل، وإشراف فني عبد العزيز عمران، وستبدأ القراءة من قوله تعالى : ﴿‌هَيْهَاتَ ‌هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ﴾ [المؤمنون: 36].