«أوقاف السويس»: 41 مسجدا للاعتكاف و98 للتهجد و42 مقرأة للمصلين

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة السويس، وجود 42 مقرأة، متاحة لجماهير المصلين، في مختلف أحياء المحافظة، تتضمن جميع وسائل قراءة القرآن، من مصاحف وحوامل لها.

وتضمن بيان مديرية الأوقاف في السويس، أنه يوجد 41 مسجدا تم تحديدها للاعتكاف، و98 للتهجد، كما يوجد عدد من المساجد المخصصة لدروس السيدات والنشء.

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بحافظة السويس، إن جميع مساجد المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المعظم، لافتًا إلى أن مساجد المحافظة شهدت حملة نظافة كبرى وعناية ببيوت الله تمت على درجة من الدقة والشفافية والاهتمام.

صلاة التراويح في جميع مساجد السويس

وأوضح وكيل الأوقاف في السويس أن جميع مساجد السويس جاهزة تماماً لتقام بها صلاة التراويح، بالشهر الفضيل في وجود أئمة على مستوى عال من الأداء، مع التأكيد على تعدد البرامج الدعوية، بمختلف المساجد لتعم الاستفادة منها.

17 مسجدا لدروس النشء

وأضاف أن البرامج الدعوية خلال الشهر الفضيل متنوعة، من خلال تجهيز 17 مسجدًا لدروس النشء موزعة جغرافيا على جميع أحياء المحافظة،كما تم تجهيز عدد ٢٤ مسجدآ للمنبر الثابت مشاركة بين علماء الأوقاف والأزهر الشريف بجميع أحياء محافظة السويس

15 مسجدا لدروس السيدات

وتابع الشيخ ماجد راضي في بيان صحفي أنه تم تجهيز عدد 42 مسجدا به مقرأة للجمهور موزعة جغرافيا بجميع أحياء المحافظة كما، ودورس السيدات خلال الشهر الفضيل، وتم تجهيز عدد 15 مسجد لها في جميع أحياء المحافظة.

41 مسجدا للاعتكتاف و98 مسجدا للتهجد

وأضاف أنه لمحبي إحياء سنة الاعتكاف، فقد تم تجهيز عدد 41 مسجدا بجانب 98 مسجدا لصلاة التهجد، موزعة جغرافيا في جميع أحياء المحافظة.