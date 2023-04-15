قناة الناس تعرض لأول مرة مقرأة قرآن من داخل حجرة المقتنيات النبوية بمسجد الحسين

عرضت قناة الناس، مقرأة قرآن كريم ودعاء لكبار قراء دولة التلاوة، لأول مرة من داخل غرفة المقتنيات النبوية بمسجد الإمام الحسين، رضى الله عنه، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

الشيخ عبد الفتاح الطاروطي يترأس المقرأة

وترأس القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، مقرأة كبار قراء القرآن الكريم، في قراءة سورة الكهف بحجرة المقتنيات النبوية بمسجد الإمام الحسين، وشاركه كل من القارئ الشيخ محمود الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ السعيد فيصل، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة.

وعقب الانتهاء من المقرأة، قام كبار قراء القرآن الكريم، بالدعاء لمصر وشعبها، وأن يحفظها ويوفق قادتها، وكذلك أن يلبغنا ليلة القدر، في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنها ليلة عظيمة مباركة، في غرفة مباركة لما تحويه من آثار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يوفقنا لحسن عبادته وطاعته، لافتا إلى أن ما يحدث في الشهر الكريم، من إقبال عظيم على بيوت الله صلاة وقيانا وتهجدا وذكرا ومقارئ قرآنية، وإقبال على دروس العلم، يؤكد أن مصر بلد الإيمان والقرآن وستظل.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن ما يقوم به أعلام وسفراء دولة التلاوة، في مصر وخارجها على مدار شهر رمضان الكريم، من مقارئ قرآنية وصلوات تراويح وتهجد، جهد عظيم فى خدمة القرآن ودين الله عز والله، يؤكد استعادة مصر لريادتها الدينية، وفي تلاوة القرآن الكريم، ويستعيد ذكرى أجيال عظيم من هذا البلد العظيم في خدمة القرآن الكريم، فمصر بلد الإيمان.