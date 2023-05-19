هالة صدقي لـ رضوى الشربيني: رأيت نموذجا من جعفر العمدة في المجتمع

تناولت الإعلامية رضوى الشربيني، خلال حلقتها من برنامج «هي وبس»، المذاع على شاشة قناة cbc سفرة، قضية تعدد الزوجات في المجتمع، ومدى قابلية الزوجة بهذا الوضع، وعن الضرر الذى تتعرض له بهذه التجربة، مستشهدة بمسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان، الذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا بالوطن العربي في الموسم الرمضاني، وهل يمكن أن يتحول لنماذج حقيقية في المجتمع، وخاصة موافقة الأم على تعدد زوجات ابنها.

هالة صدقي تتحدث عن جعفر العمدة في سي بي سي

أوضحت الفنانة هالة صدقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رضوى الشربينى، أن المجتمع به العديد من الأمهات التي تقبل زواج ابنها من أكثر من زوجة، قائلة: «مادام ابنها مبسوط يبقى فين المشكلة، وحتى صفصف كانت رافضة تعدد زواج ابنها جعفر، وشاهدت ذلك في الواقع».

هالة صدقي: ليس من العدل أن يحب الزوج جميع زوجاته

أضافت «صدقي»، أنه ليس من العدل أن يحب الزوج جميع زوجاته لكنه يحب نفسه فقط، مشددة على أن المسلسل يحمل مدى قسوة الزوج في أن تكون زوجاته مجرد اسم في جدول، لافتة إلى أن شخصية نرجس التي قدمتها الفنانة منة فضالي كانت الأكثر ألما لها، لأنها كانت تشعر بالضياع وعدم قيمتها، لافتة إلى أنها كانت ضد قرار ابنها جعفر بالتعدد، لأنه يجلب له الغم والنكد، ونصحته بالعدول عن قراره، والتركيز على الانجاب.

وأشارت الفنانة هالة صدقي خلال مداخلتها مع الاعلامية رضوى الشربينى، أنها تلقت العديد من ردود الأفعال الغريبة من الجمهور، واكتشفت تأثر الأطفال وحتى رجال الأعمال بها، وحفظ السيناريو لها، مضيفة: «أنا اكتشفت واحدة بتغني مهرجانات بصوت صفصف، ولاقتنى بغني من غير ما أقصد».