رضوى الشربيني باكية في «أنا والقناع»: لا أنظر إلى الجانب المظلم في الحياة

قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إنها تنظر للأمور من جانبها المشرق، لافتة إلى أنها لا تنظر إلى الجانب المظلم في الحياة.

سبب تسمية ابنتها

وعن نشر الإعلامية رضوى الشربيني، فيديو لابنتها، وهي تعرف نفسها باسم والدتها «تمارا رضوى الشربيني»، وليس باسم والدها، لترد رضوى الشربيني، خلال لقائها ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن «ابنتها سواء كانت تمارا رضوى الشربيني أو تمارا فلان الفلاني، فهي ابنتي وابنته».

وواصلت: «الموضوع كان على سبيل الدعابة، كنت بهزر معاها وهي قالتلي أنا اسمي تمارا رضوى الشربيني، وتمارا نفسها تكون مشهورة، وطلبت مني أنشرها، نشرتها ومفكرتش، لقيت الناس بتهاجم، فاحترمت وجهة نظرهم ولقيت نفسي غلطانة وما يصحش إني أعمل كده، لأن والدهم ربنا يعطيه طولة العمر عايش، وعيب إني أعمل كده، فحذفت الفيديو..أنا أمتلك في بناتي أكثر من أي حد آخر يمتلك فيهم».

بكاء رضوى الشربيني

ووجهت الإعلامية منى عبدالوهاب سؤالا لرضوى الشربيني: «من ساعة ما خرجتي بهم من بيتك بعد الانفصال، وكان معاكي 200 جنيه، وعقبال ما خرجتي أصبحوا 180 جنيها، مبقاش فيه حد في حياة بناتك غيرك؟»، ردت رضوى الشربيني وهي تجهش بالبكاء: «مالهاش علاقة بالفلوس بس، ربنا رزق، وكرم، وجبر، وطبطب على القلب».