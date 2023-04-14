رضوى الشربيني تكشف لـ أنا والقناع رد فعل شريهان على طلاقها: «ملجأتلهاش»

ردت الإعلامية رضوى الشربيني على سؤال وجهته لها الإعلامية منى عبدالوهاب في الجزء الثاني من لقائها ببرنامج أنا والقناع، بشأن ما إذا كانت الفنانة شريهان على علم بطلاقها وخروجها من منزلها مع بناتها وفي جيبها 180 جنيها فقط.

رضوى الشربيني: أنا لجأت لربنا

وقالت رضوى: «معرفش.. اعرفي انتي استضيفيها واسأليها»، وحول ما إذا كانت لجأت لها أو تواصلت معها، قالت رضوى: «وألجأ لها ليه هي خالة باباهم.. أنا لجأت لربنا وهو كان رحيم بيا أنا وببناتي، أنا شوفت قدرة ربنا سبحانه وتعالي في تحويل حياة واحدة مفلسة بائسة غير ناجحة في حياتها، لواحدة تانية خالص.. فأي حق ليا عند أي حد مش عايزاه في الدنيا».

وعن سؤال مني عبد الوهاب لها حول الأشخاص الذي وقفوا بجانبها وقت طلاقها والمحنة التي تعرضت لها، قالت الشربيني: «والدتي ساعدتني وأهلي وأصحابي».

بنتي عاوزة تبقى مشهورة

وعن الفيديو الذي قامت بعرضه على مواقع التواصل الخاصة بها، ثم حذفته عندما قالت فيه ابنتها تمارا أن اسمها تمارا رضوي الشربيني، كشفت رضوى تفاصيل تلك الواقعة، قائلة: «كنت بهزر أنا وبنتي في البيت وهي بتقول كده، وتمارا عايزة تبقى مشهورة ومعروفة، وفضلت تطلب أني أرفعه عندي، ورفعته وبعد 20 دقيقة لقيت هجوم كبير عليا وقريت تعليقات الناس، فحذفت البوست احتراما للناس ولما لقيت إني غلطانة، وميصحش أعمل كده خصوصا وأن والدهم ربنا يديله الصحة عايش، فحذفت الفيديو على طول».

وعما إذا كان هذا التصرف جعل رضوي تشعر بأنها تمتلك في بناتها أكثر من أي شخص آخر، ردت الشربيني بشكل قاطع: أنا أمتلك فيهن أكتر من أي شخص تاني آخر.