ماذا قالت رضوى الشربيني في «أنا والقناع» عن ارتداء الحجاب؟ (فيديو)

ردت الإعلامية رضوى الشربيني على سؤال وجهته لها الإعلامية منى عبدالوهاب في الجزء الثاني من لقائها ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على شاشة «cbc» حول مهاجمتها لأماكن السهر والأندية والتجمعات السكنية التي تمنع المحجبات من الدخول.

ليه بني آدم زيي زيه يمنعني من دخول نادي علشان أنا برضي ربنا؟

وقالت رضوى: «لو أنا اتحجبت النهاردة وعاوزة أدخل نادي ليه بني آدم زيي زيه يمنعني من دخول نادي علشان أنا برضي ربنا؟».

الحجاب في خططي المستقبلية

وبسؤالها عن هل الحجاب من ضمن خططها المستقبلية أم لا، ردت رضوى الشربيني: «أيوا إن شاء الله.. يا رب».

كما ردت رضوى الشربيني على سؤال بشأن ما إذا كانت الفنانة شريهان على علم بطلاقها وخروجها من منزلها مع بناتها وفي جيبها 180 جنيهًا فقط، قائلة: «معرفش.. اعرفي انتي استضيفيها واسأليها».

وحول ما إذا كانت لجأت لها أو تواصلت مع شيريهان، قالت رضوى: «ألجأ لها ليه هي خالة باباهم.. أنا لجأت لربنا وهو كان رحيم بيا أنا وببناتي، أنا شوفت قدرة ربنا سبحانه وتعالي في تحويل حياة واحدة مفلسة بائسة غير ناجحة في حياتها، لواحدة تانية خالص.. فـ أي حق ليا عند أي حد مش عايزاه في الدنيا».