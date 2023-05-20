«الإسكان» تعلن موعد تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط في قنا الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الدولة لشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواعيد تسليم قطع الأراضي التابعة للإسكان المتوسط في «قنا الجديدة».

وقال «الجزار»، إن التسليم سيكون بداية من الأحد المقبل، حتى الخميس 15 يونيه، وفقا لمواعيد محددة، كما هو معلن من جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أن تسليم أراضي الحي الأول والحي الثاني والحي الثالث بالحي 4، وقطع أراضي المجاورة 5 بالحي الرابع، والأراضي المجاورة 1 بالحي الرابع، سيكون يوم الإثنين الموافق 22 مايو 2023.

وتابع، أن تسليم الأراضي الماثلة في غرب مدينة قنا الجديدة، في المنطقة أ، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023، وأن تسليم الأراضي الموجودة بغرب المدينة في المنطقة ب سيكون يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة إلى أن، قطع الاراضي الموجودة في غرب المدينة في المنطقة ج، سيكون يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023، وآخرى يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023، ويوم الإثنين الموافق 29 مايو 2023.