كيفية الحصول على نتيجة تظلمات الإسكان الاجتماعي.. 3 خطوات بسيطة

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مد فترة تقديم تظلمات «سكن لكل المصريين 3»، للأشخاص غير المنطبق عليهم شروط القبول من أول مرة، حتى يوم 28 مايو، بعد ما كان مقررًا لها الانتهاء اليوم، وذلك استجابة لطلبات المتقدمين، لاستيفاء الأوراق والمستندات الناقصة التي تعيق قبولهم، موضحة كيفية الحصول على نتيجة تظلمات الإسكان الاجتماعي.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، خطوات وطرق الحصول على نتيجة تظلمات الإسكان، وفقًا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

يمكن للمواطنين، الاستعلام عن نتيجة تظلم الإسكان الاجتماعي، وذلك بعد انتهاء فترة التظلمات الأسبوع المقبل، من خلال الخطوات التالية:

نتيجة تظلمات الإسكان الاجتماعي

أوضح صندوق الاسكان، أنّ خطوات الحصول على نتيجة تظلمات الإسكان الاجتماعي، تتمثل في النحو الآتي:

1- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال هذا الرابط من هنـــــــا، والضغط على تظلمات وأجوبة.

2- ومن الممكن معرفة نتيجة تظلمات الإسكان الاجتماعي، عبر الدخول على هذا الرابط المباشر من هنـــــــا.

3- على من يرغب في الحصول على النتيجة، كتابة الرقم القومي بشرط أنّ تكون البطاقة سارية.

4- الضغط على مشاهدة نتيجة التظلم.

طريقة أخرى للاستعلام عن نتيجة التظلمات

كما وفر صندوق الإسكان الاجتماعي، طريقة أخرى للاستعلام عن نتيجة التظلمات، من خلال إرسال رسالة تحتوي على الرقم القومي للمواطنين المتقدمين على التظلمات، على الرقم 9311 وسعرها 3 جنيهات.