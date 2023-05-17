«الإسكان»: إجراء القرعة العلنية 29 للوحدات البديلة لسكان جزيرة الوراق

أجرى جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، قرعة علنية، اليوم، وسلم خطابات تخصيص وحدات سكنية بديلة بمدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، ومنطقة مطار إمبابة، لأكثر من 266 أسرة من سكان الجزيرة الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة، حيث شملت خطابات التخصيص أرقام العمارات وأرقام الوحدات والمنطقة والمدينة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير إجراءات التعامل مع أهالي جزيرة الوراق، وكذا توفير البديل المناسب لأهالي الجزيرة.

رئيس جهاز الوراق الجديدة: تعاملنا على ملفات 1028 أسرة

صرح بذلك المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، مضيفاً أن قرعة اليوم، هي القرعة رقم 29 لمحور الوحدات السكنية البديلة لأهالي جزيرة الوراق، وتم التعامل حتى الآن على ملفات 1028 أسرة ممن وافقوا على خيار الوحدات السكنية البديلة.

وقال المهندس أسامة شوقي: «تم بدء إجراء القرعة العلنية على الوحدات السكنية المخصصة لأهالي جزيرة الوراق بمدينة أكتوبر الجديدة، تلا ذلك قرعة على الوحدات السكنية البديلة بمدينة حدائق أكتوبر، ثم الوحدات السكنية البديلة بمنطقة مطار إمبابة، حيث أقدم المستفيدون بأنفسهم على اختيار أوراق الاقتراع المدون بها رقم الوحدة ورقم العمارة والمدينة».

الإسكان: التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتأثيث وتجهيز الوحدات

وعقب إجراء القرعة، سلم المهندس أسامة شوقي، خطابات التخصيص للمستفيدين من الوحدات السكنية البديلة من أهالي جزيرة الوراق، بعد استكمال البيانات طبقاً للقرعة التي تم إجراؤها، تمهيداً لاستلام الوحدات، مضيفاً أن الوحدات البديلة بمساحات تصل إلى 90 متراً مربعا.

ونوه رئيس جهاز الوراق الجديدة، بأنه عقب الانتهاء من إجراء القرعة وتسليم خطابات التخصيص، يتوجه المستفيدون بالوحدات من أهالي جزيرة الوراق إلى مقار أجهزة مدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، ومنطقة مطار إمبابة، لإنهاء إجراءات الاستلام.

ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من إجراء القرعة العلنية وإجراءات تسليم الوحدات البديلة، يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتأثيث وتجهيز الوحدات البديلة للمنتقلين بالمجان، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإشراك وزارة التضامن الاجتماعي، في تأثيث وتجهيز الوحدات، وأن الأثاث والأجهزة التي سيتم تسليمها للأهالي ستشمل أجهزة كهربائية ( شاشات عرض - غسالات - سخانات - بوتاجازات - ثلاجات)، وغير ذلك من الأجهزة الكهربائية المختلفة اللازمة للمعيشة، بجانب تسليم أثاث به غرف نوم كاملة، وغرف أطفال، وأنتريهات، لضمان توفير البديل الرضائي المناسب لأهالي جزيرة الوراق.

الإسكان: جزيرة الوراق الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع

تجدر الإشارة إلى جزيرة الوراق الجديدة، هي إحدى مدن الجيل الرابع التي يتم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز الوراق الجديدة، وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، والذي تتمثل أهم أهدافه في مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %.