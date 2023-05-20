الشهادة الإعدادية بأسيوط.. استعدادات مكثفة وتأمين الكنترول بالحديد

أنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، كل استعداداتها، لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني اليوم، حيث يؤدي الطلاب امتحانات اللغة العربية والخط والإملاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وسط استعدادات مكثفة.

جولات مكثفة

أجرى عبدالعزيز حسن سليمان زنار، وكيل وزارة تعليم التربية والتعليم بأسيوط، جولة مكبرة على مدارس إدارات «ساحل سليم، البداري، صدفا، الغنايم، أبو تيج»، للاطمئنان على الاستعدادات الخاصة بتنظيم امتحانات الشهادة الإعدادية، للتأكد من توفير كل سبل الراحة لأداء الامتحانات، والتأكد من التأمين الجيد للجان، وكذلك حجر الكنترول، وإزالة أي مخالفات تواجه عملية إجراء الامتحانات.

تأمين حجرة الكنترول

وعن الاستعدادات أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه عقد عدة اجتماعات مع رؤوساء اللجان ومندوبي استلام الأسئلة، والتاكد على فرش اللجان وتجهيزها، وتسهيل الحالات المرضية الطارئة، والتأكد على تامين حجرة الكنترول بمصبات حديدية، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، وعدم دخول اللجان لأي شخص، إلا المسموح له بدخول اللجان، وتوفير كل احتياجات اللجان ومراعات الحالات المرضية الطارئة، وتنظيف المدارس لاستقبال الطلاب.

التواصل مع غرفة العمليات

وأضاف أن من ضمن الاستعدادات التي اتخذتها المديرية، التأكد أن مظروف الأسئلة مغلق تماما، وأن مسؤول المظاريف لا يجوز له التحرك خارج اللجنة، إلا بعد انتهاء جميع الفترات، وفي حالة وجود أخطاء التواصل مع غرفة العمليات.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز وقرى محافظة أسيوط، حملات لرفع الإشغالات من محيط المدارس والمجاورة للجان، التي ستنعقد بها الامتحانات، ورفع خيام الباعة الجائلين، وتسير الحركة المرورية، كما عقدت المحافظة غرفة العمليات لاستقبال أي شكاوى خلال سير امتحانات الشهادة الإعدادية.