هل ينعكس انخفاض أسعار الذهب عالميا على السوق المصري؟.. مستشار وزير التموين يجيب

انخفاضات متتالية في سوق الذهب العالمي مسجلا 1960 دولارًا للأوقية وده اليوم، مقابل 2012 دولارا قبل نحو أسبوع ليحقق خسائر 72 دولارا للأوقية في أقل من سبعة أيام، ويرجع ذلك إلى التفاؤل المتزايد بشأن مفاوضات سقف الديون الأمريكية والإشارات المتشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي على المعدن،لكن هل سيوثر هذا الانخفاض على أسعار الذهب في مصر؟

الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أوضح أن الأسعار العالمية سواء بالانخفاض أو الارتفاع ليست هي المؤثر الرئيسي بالنسبة لسعر وسوق الذهب في مصر؛ فالذهب لا يتم استرايده في الوقت الراهن أما السبب الرئيسي في تراجع أسعار الذهب في مصر يرجع إلى قرار إعفاء الوافدين ومعهم سبائك أو مشغولات ذهبية من رسوم الجمارك.

إعفاء الوافدين

وأضاف مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب لـ«الوطن»، أن إعفاء الوافدين في المواني والمطارات المصرية من الرسوم مع الإبقاء فقط على ضريبة القيمة المضافة التي تمثل 14% من قيمة المصنعية وهي لا تمثل عبءا كبيرا أدت إلى ارتياح كبير في سوق الذهب المصري، وتراجع أسعاره من 2600 إلى 2200 مما كان له مردود جيد وإيجابي على السوق.

وأكد «فرج» أن القرارا أدى إلى وفرة في المعروض وهو قرار جيد وناجح جدا، كما أن الذهب عملة عالمية ويساوي أي عملة في العالم، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سيكون فيها استقرار في أسعار الذهب، خاصة أنه انخفض أكثر من 400 جنيه، وأصبح ليس بعيدا عن السعر العالمي، وهو سعر متزن وجيد جدا، كما أن الذهب مخزن قيمة واحتياطي للأفراد والدول والبنوك المركزية، «من اشترى ذهب لم يجد منه إلا كل خير».

أسعار الذهب اليوم الجمعة

أما أسعار الذهب المعلنة اليوم من قبل الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، فقد جاءت على النحو التالي:

عيار 24 سجل 2537 جنيهًا.

عيار 21 سجل 2220 جنيهًا.

عيار 18 سجل 1903 جنيهات.

عيار 14 سجل 1484 جنيهًا.

الجنيه الذهب سجل 17760 جنيهًا.

الأوقية سجلت 1984 دولارًا.