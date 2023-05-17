المشدد 7 سنوات لعاطل شرع في سرقة حلق ذهب من طفلة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على عاطل بتهمة الشروع فى سرقة حلق ذهب من أذن طفلة، خلال تواجدها بمرحاض مسجد بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم في محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات

إحالة المتهم إلى محكمة جنايات بنها

ترجع أوراق القضية إلى إحالة المتهم عفيفي.ز عاطل، للجنايات بتهمة الشروع في سرقة القرط المبين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليها، عن طريق الإكراه الواقع عليها بأن تسلل خلسة أثرها، وما أن ظفر بها حتى قام بجذبها عنوة وكمم فاهها وشل حركتها مستغلاً صغر سنها غير عابئا باستغاثتها، ما بث الرعب في نفسها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها ومحاولة الاستيلاء على المسروقات، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وضبطه بمعرفة الأهالي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أقوال شهود العيان في الواقعة

واستمعت المحكمة لشهادة شهود العيان بالواقعة، وقال والد الطفلة أمام المحكمة، إنع على إثر ما تناهى إلى علمه من ابنته المجني عليها بأنها حال تواجدها بمرحاض المسجد فوجئت بقيام المتهم بجذبها عنوة وكمم فاهها وشل مقاومتها، إلا أن قدماه انزلقت وهرب، وقام هو ومالك المطعم الذي يعمل به بالبحث عن المتهم، وتعرفت عليه الطفلة وألقي القبض عليه.