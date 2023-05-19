مستشار وزير التموين: دمغ 70 طن ذهب ونتوقع استقرار الأسعار الفترة المقبلة

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات المشغولات الذهبية من رسوم الجمارك بالنسبة للمصريين القادمين من الخارج، ساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار بالأسواق، مؤكدًا أن السعر في آخر ثلاثة أيام استقر عند سعر 2250 جنيهًا للجرام من عيار 21.

قرار إعفاء الذهب من الجمار ساهم في عدم تخطيه سعر 3000 جنيه

وأكد «فرج» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن قرار إعفاء رسوم الجمارك على المشغولات الذهبية للمصريين القادمين من الخارج، ساعد في عدم تخطي سعر جرام الذهب عن 3 آلاف جنيه، وسوف سيظل ثابتًا عند سعر 2250 جنيها للجرام من عيار 21.

حجم مشغولات الذهب وصل إلى 70 طن

وأضاف مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن حجم مشغولات دمغ الذهب وصل إلى ما يقرب من 70 طنًا، سواء سبائك أو مشغولات ذهبية، وذلك من خلال مصلحة الدمغة والموازين التابع للوزارة.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على قرار إعفاء واردات الذهب مع المصريين القادمين من الخارج من رسوم الجمارك لمدة 6 أشهر، ما عدا الضريبة المضافة، مع عدم سريان هذا الإعفاء الجمركي على اللؤلؤ المزروع أو الطبيعي، أو الأحجار الكريمة وشبه الأحجار الكريمة، أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.