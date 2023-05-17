كم ضريبة القيمة المضافة على كيلو ذهب قادما من الخارج؟

ما زال سوق الذهب يشغل الرأي العام المصري بعد الارتفاعات الكبيرة خلال الأشهر الماضية، لذلك تدخلت الحكومة ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع، 10 مايو، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

القيمة المضافة

ولا تزال طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة على الذهب تؤرّق البعض، فأصدرت مصلحة الضرائب المصرية، بيانا أوضحت فيه بالأمثلة طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة، وأكدت كذلك أن فرض ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية والسبائك الواردة صحبة الركاب القادمين من خارج مصر يسري على سعر المصنعية فقط، وليس إجمالي سعر المعدن الأصفر.

بيان توضيحي

وأوضحت المصلحة في بيانها أنه بفرض أن السبائك أو المشغولات الذهبية القادمة بصحبة راكب بوزن 200 جرام، وتحدد لها قيمة مصنعية 80 جنيها للجرام، فإنه يجري احتساب قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها عند الإفراج الجمركي من خلال إجمالي المصنعية التي تكون بحاصل ضرب (200 في 80) ليكون الناتج 16000 هو إجمالي المصنعية، ويتم ضرب الناتج في 14% مقسوما على 100، ليكون الناتج 2240 جنيها هي الضريبة المدفوعة.

وبذلك تكون ضريبة القيمة المضافة على الكيلو جرام (1000 جرام) من الذهب إذا كانت الضريبة على الـ 200 جرام هي 2240 هي حاصل ضرب 5 في 2240 = 11200.