تعرف على أسعار اللحوم في منافذ الزراعة.. أقل من السوق بـ120 جنيها

تواصل منافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية، بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات الدولة بدعم السلع الاستراتيجية، وتوفيرها بأسعار مخفضة، تخفيفا على المواطنين ومواجهة جشع التجار، ويبحث الكثيرون عن أسعار اللحوم والدواجن في منافذ وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، التي تقل عن السوق في اللحوم البلدية، بنحو 120 جنيها في الكيلو الواحد.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بالمنوفية

أكد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة في المنوفية، أن المنافذ التابعة للوزارة في المحافظة، توفر اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن سعر كيلو اللحوم البلدية يباع للمواطن بتكلفة 235 جنيها، وهذا السعر أقل بكثير من السعر في السوق، مشيرا إلى أن اللحوم السودانية غير متوفرة في الوقت الحالي في منافذ الزراعة بالمنوفية.

أسعار الدواجن والبيض في منافذ وزارة الزراعة

أضاف «التركاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار اللحوم والدواجن في منافذ الزراعة بالمنوفية، منخفية بشكل كبير، ويتم زيادة عدد المنافذ بشكل مستمر، للوصول إلى أكبر عدد مستفيد، موضحا أن سعر كيلو الدواجن مرتبط ببورصة يومية، لكن يتم بيع الكيلو بأقل 3 جنيهات على الأقل عن السوق في اليوم ذاته، وكذلك سعر كرتونة البيض يكون أقل من السوق بثلاثة جنيهات يوميا.

وأشار إلي هناك منافذ لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، مثل منفذ شبين الكوم، الذي يوفر الخضروات بتخفيضات تصل إلى 20%، في إطار توجيهات وزير الزراعة ومحافظ المنوفية، لبيع السلع والمنتجات، بأسعار مخفضة تسهيلا على المواطنين.