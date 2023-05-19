«إعداد القادة»: الطلاب نظموا ورشا لبحث المشكلة السكانية ووضعوا أفكارا لمواجهتها

أكد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المعهد يتبع الخطة الاستراتيجية القومية للوزارة، النابعة من خطة التنمية المستدامة 2030، التى تهدف فى المقام الأول إلى بناء الإنسان، مشيرا إلى وضع 3 برامج لتأهيل الشباب للقيادة.

وأشار «همام»، في حوار لـ«الوطن»، إلى تنظيمهم عدداً من الورش للطلاب فى قضايا المحورين الاقتصادى والاجتماعى استعداداً للمشاركة فى الحوار الوطنى، لافتاً إلى العمل على تدشين عدد من البرامج القيادية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لمواجهة الأفكار غير السوية بإيصال المعلومة بشكل صحيح من مصادرها، منوهاً بأن الطلاب نظموا ورشاً حول القضايا السكانية والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وتوصلوا إلى مجموعة من الأفكار والرؤى.. وإلى نص الحوار:

ما رؤية المعهد فى إعداد الكوادر الشبابية من طلاب الجامعات؟

- المعهد يتبع الخطة الاستراتيجية القومية لوزارة التعليم العالى، التى تنبع من الخطة الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030، التى تهدف فى المقام الأول إلى بناء الإنسان، والكل يعلم أن العالم مر بعدد من التغيرات المتمثلة فى الثورات الصناعية والتكنولوجية، وأصبح لدينا رؤية لمواكبة تلك التغيرات فى تطوير العقل البشرى والتكنولوجى، وأن يكون لدينا قائد ماهر فى الحياة بشكل عام، واتجهنا من ذلك المنطلق إلى ضرورة العمل على بناء الشخصية بشكل عام بالتقدم التكنولوجى والعلمى والاحتياجات الفعلية للطالب أو عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة والموظفين وغيرهم، وبالتالى بناء الإنسان هدفنا الرئيسى، بأن يكون قادراً على تطوير بلده وتطوير نفسه وتحقيق أهدافه التى فكر فيها والثقة مرة أخرى فى أن بلدنا قادر.

ماذا عن معهد إعداد القادة فى الحوار الوطنى؟

- هناك عدد من الشباب يشاركون حالياً فى أجندة الحوار الوطنى ووضع رؤية مصر الجديدة، حيث نظمنا ورشاً فى قضاياه المختلفة.

حدِّثنا عن دور طلاب الجامعات فى المشاركة بفعاليات الحوار؟

- حقيقة سيكون لطلاب الجامعات دور مهم فى الحوار الوطنى، خاصة أنه فى الفترة الماضية قام الطلاب بتنظيم عدد من الورش التدريبية لمناقشة القضايا السكانية والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وتوصَّل الطلاب إلى مجموعة من الأفكار والرؤى وبدأوا فى تنفيذها عبر تطبيقها فى مشروعات تخرجهم وغيرها.

نتعاون مع الجميع لرفع قدرات وإمكانيات الشباب.. وفعّلنا بروتوكولات مع جامعات مصرية وعربية ودولية بشأن تأهيل وتطوير الشباب

كيف ترى دور الجامعات فى بناء الطلاب؟

- نتعاون مع جميع الجامعات، ونعمل على إنشاء بعض الفروع لنا، وبالفعل فعّلنا أكثر من بروتوكول تعاون مع الجامعات المصرية المختلفة بهدف رفع قدرات وإمكانيات الشباب القيادية، وفعّلنا بروتوكولات مع جامعات مصرية وعربية ودولية بشأن تأهيل وتطوير الشباب.

ما خطتكم فى الفترة المقبلة لتوعية الشباب للقدرة على مواجهة الأفكار غير السوية؟

- نعمل على تدشين عدد من البرامج القيادية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ووضعنا برامج لها بالتعاون مع عدد من الجهات، وأن يكون هناك برامج وورش عمل تؤهل الشباب لمواجهة الأفكار غير السوية يستطيعون من خلالها الخروج بأفكار جديدة تواجه الأفكار المتطرفة والهدامة، وذلك عن طريق إيصال المعلومة بشكل صحيح من مصادر صحيحة.

أبرز برامج تأهيل وتدريب الشباب

وضعنا 3 برامج لتأهيل الشباب من أجل القيادة، الأول هو البرنامج العام، ويهدف إلى تنمية القدرات القيادية لدى طالب الجامعة، والبرنامج الثانى هو القائد التخصصى، للتخصصات العلمية والتكنولوجية والنظرية والعمل على تطويرها ومنح الطالب الخبرات، والبرنامج الثالث هو إعداد القائد العربى والأفريقى، ويهدف إلى زيادة أواصر العلاقات بين مصر وأشقائها والدول الصديقة، والعالم يواجه أيضاً الأفكار المتطرفة والهدامة، ونعمل بخطوات ثابتة وبقوة رغم الأحوال الاقتصادية، ولدينا خطط لمواجهة وتأهيل الشباب للقيادة والمستقبل.