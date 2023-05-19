جامعة القاهرة: مستعدون لطرح أفكار ورؤى ومبادرات تخدم المجتمع

أكد عبدالله عرمش، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، الطالب بكلية الإعلام الفرقة الرابعة، أن المشاركة فى الحوار الوطنى نقطة إيجابية ومهمة وستسهم فى دعم الشباب وتطلعاتهم وأفكارهم وحل مشكلاتهم.

نسعى لمناقشة تشجيع فكرة ريادة الأعمال للطلاب وتمكين ذوي الهمم

وقال «عرمش» فى حوار لـ«الوطن»، إن الحوار الوطنى سيشهد جلسات خاصة للشباب وهم مستعدون بأفكار ورؤى تخدم المجتمع، خاصة أن 60% من سكان مصر شباب، كما أن فعاليات وأنشطة الجامعات نقطة مهمة لبناء الإنسان، مشيراً إلى أن هناك مساعى جادة لمناقشة تشجيع فكرة ريادة الأعمال للطلاب وتمكين ذوى الإعاقة وذوى الهمم.. وبرامج متخصصة ستكون نواة لتطوير مهارات الشباب.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى الحوار الوطنى؟ وما أهم القضايا التى تهمك؟

- الحوار الوطنى من الأفكار المقبولة لدى الجميع ولاقت إعجاب الكل وتأييدهم، وتسهم فى فتح جبهة حوار مجتمعى مشترك ومهم بين جميع الفئات من أجل الخروج بأفكار وتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع، وتفيد المجتمع والوطن وتعمل على تحقيق إنجازات أكثر وأكثر تفيد المجتمع المصرى ككل.

ومشاركة الشباب والطلاب بمختلف أعمارهم على طاولة الحوار الوطنى أمر إيجابى، وسعداء كاتحادات طلابية بها، لأنها تؤكد اهتمام الدولة بالشباب والطلاب بمختلف أعمارهم، وتؤدى إلى رفع معنويات الشباب، وأبرز القضايا تتمثل فى مناقشة تمكين الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل المحلى والإقليمى والعالمى.

ما قضايا الجامعات التى سيتم طرحها؟

- هناك العديد من القضايا التى يمكن طرحها بجانب تمكين الشباب، منها أن يكون هناك برامج متخصصة يتم طرحها للشباب تكون نواة لتطوير مهارات الشباب بعد التخرج وتفتح لهم آفاقاً متعددة وطرقاً جديدة تؤهلهم لسوق العمل مباشرة، بجانب ضرورة التوسع فى خطط التدريب والتأهيل.

والشباب يمثلون٦٠٪ من أعداد المصريين، وهناك شباب لديهم طاقات وطموحات كبيرة جداً ويجب العمل على تدريبهم وتأهيلهم وإيجاد شباب يكون من متخذى القرار فى الدولة.

هل تم تسليم مقترحات أو أوراق عمل أو توصيات؟

- جلسة الشباب لم تحدد حتى الآن، وما يتم حالياً مناقشات تمهيدية

ما خطتكم للتفاعل مع الحوار الوطنى؟

- نعمل للتفاعل والاختلاط أكثر من ذلك والانخراط فى السياسة، ونعمل على تقديم أفكار وتوصيات وهناك فعاليات يتم تحديدها تتعلق بالشباب فى الحوار الوطنى.

ما رؤيتكم لقانون الجامعات؟ كيف يتم تفعيل دور اتحادات الطلبة فى الجامعات؟

- كل الموضوعات قابلة للنقاش ولا يوجد رد رسمى بشأنها.

وما دور الاتحاد فى التوعية بقضايا الحوار؟

- نعمل على تفعيل كافة الأنشطة الطلابية بجميع الكليات، وهناك عدد من الأنشطة والفعاليات مستمرة بشأن التوعية لكافة الطلاب فى جميع القضايا، والدعوة لأهمية الحوار الوطنى والمشاركة بالأفكار والرؤى والقضايا المجتمعية التى تسهم فى رفع الوعى لدى الطلاب. وإدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بقضايا الشباب وتلبية احتياجاتهم المختلفة، بجانب الاهتمام بتفعيل كافة الأنشطة التى ترفع من قيم الولاء والانتماء.

تمكين الشباب

الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية عدداً من البرامج التى تهدف إلى تمكين الشباب فى مختلف التخصصات، والاستفادة من كافة التدريبات والتخصصات وتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، ومن القضايا التى يجب مناقشتها، تشجيع فكرة ريادة الأعمال للطلاب وتمكين ذوى الإعاقة وذوى الهمم.