شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، 3 أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية، كان من أهمها إعلان النواب تعليق المفاوضات مع «البيت الأبيض» حول رفع سقف الدين، فيما أساء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي استخدام قاعدة بيانات المراقبة الرقمية في السنوات الأخيرة.

وفي مجلس النواب الأمريكي، أعلن رئيس المجلس كيفن مكارثي، تعليق الجمهوريين المفاوضات مع رئاسة البلاد «البيت الأبيض» حول رفع سقف الدين، مضيفا للصحفيين بـ«الكونجرس»، إن لا يمكن إنفاق المزيد من المال السنة المقبلة.

وقال كبير المفاوضين الجمهوريين، جاريت جريفز، إن المحادثات الجاري بين الأعضاء الجمهوريين في النواب وإدارة جو بايدن، بشأن سقف الدين الأمريكي، توقفت مؤقتا، مضيفا إن الأمر ليس مثمرا.

البيت الأبيض: صعوبة المناقشات مع الجمهوريين

وفي وقت سابق، اعترفت الرئاسة الأمريكية، بوجود اختلافات فعلية مع الجمهوريين، وأشار «البيت الأبيض»، إلى صعوبة المناقشات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية..

من جانبها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، FBI، أساء استخدام قاعدة بيانات المراقبة الرقمية مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة للبحث عن معلومات حول الأمريكيين، بما في ذلك المتظاهرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

278 ألف حالة انتهاك من جانب FBI لقاعدة بيانات المراقبة الرقمية

وأشارت «واشنطن بوست»، إلى الحديث 278 ألف حالة انتهاك من هذا النوع، مضيفة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، حاول العثور في قاعدة البيانات على معلومات حول الأشخاص المتورطين في اقتحام مبنى الكابيتول في 2021.

كما استخدم FBI، قاعدة البيانات للبحث عن بيانات عن الأفراد الذين تم اعتقالهم خلال احتجاجات ذو البشرة السمراء في الولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، والبحث عن 19 ألف متبرع لأحد المرشحين لـ«الكونجرس» الأمريكي.

قضائيا، مددت محكمة بوسطن بولاية ماساتشوستس الواقعة شمال شرق البلاد، حبس الجندي في الحرس الوطني جاك دوجلاس تيكسيرا، على ذمة التحقيق بتهمة تسريب الوثائق العسكرية الأمريكية السرية، رافضة طلب الدفاع بالإفراج عن المتهم بكفالة مالية.