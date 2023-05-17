جو بايدن يلغي زيارته إلى أستراليا.. ما علاقة أزمة رفع الدين الأمريكي بالقرار؟

قرر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، صباح اليوم، إلغاء اجتماع قمة قادة الرباعية، والذي كان مقررا الأسبوع المقبل في مدينة سيدني الأسترالية، وذلك بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته إلى أستراليا، وفقا لما نقلته شبكة «إيه بي سي الأسترالية» على موقعها الرسمي، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي ألغى رحلته إلى أستراليا واتجه إلى تحويل انتباهه إلى السياسة الداخلية، بشأن سداد ديونها في نهاية الشهر الجاري.

جو بايدن يلغي زيارته إلى أستراليا

وأشار «ألبانيز»، إلى أنه سيجرى تحديد موعد جديد في أقرب وقت ممكن، يزور فيه جو بايدن أستراليا، معربا عن رغبته في زيارة العاصمة واشنطن خلال هذا العام من أجل تناول العلاقات المتبادلة بين البلدين.

وقال «ألبانيز»، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتذر عن زيارته إلى أستراليا، بعد أن واجهت بلاده خلال الأيام الماضية بعض الصعوبات والضغوطات في مفاوضاته مع الكونجرس الأمريكي بشأن سقف الدين الأمريكي.

بايدن يواجه صعوبة بشأن سقف الدين الأمريكي

وألغى جو بايدن، رحلته إلى أستراليا وعدم حضور اجتماع قمة قادة الرباعية، بمشاركة مجموعة اليابان وأستراليا والهند أمريكا، المقرر عقدها الأسبوع المقبل، بعد تصاعد الأزمة الخاصة بسداد الديون الأمريكية، وذكر بيان البيت الأبيض، أن بايدن قطع زيارته من أجل إجراء مناقشات مع قادة الكونجرس الأمريكي لاتخاذ حلول لتجنب الموعد النهائي للتخلف عن سداد الديون، وعدم تفاقم الأزمة.

وبحسب شبكة «السي إن إن الأمريكية»، صرح البيت الأبيض، إن اجتماع المجموعة الرباعية، تمثل أولوية رئيسية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حيث تسهم في تحقيق طرق فعالة للتعامل مع أستراليا ومجموعة الرباعية وبابوا غينيا الجديدة بالإضافة إلى منتدى الجزر التابعة للمحيط الهادئ خلال العام المقبل.

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