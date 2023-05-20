سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، حالة من السيولة المرورية في شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، ولم يتم رصد أي كثافات.

سيولة مرورية على كوبري 6 أكتوبر

وشهد كوبري 6 أكتوبر الذي يربط القاهرة بالجيزة، خلال الساعات الأولى من اليوم، حالة من السيولة المرورية، ونفس الأمر في شارع جسر السويس بالاتجاهين «العباسية- ورمسيس»، والاتجاه الآخر «مصر الجديدة- المطرية- وعين شمس».

كما شهد طريق صلاح سالم انسيابية مرورية في الاتجاهين، ولم يتم رصد كثافات في محور 26 يوليو بالاتجاهين، وكذلك الأمر في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية في مختلف الاتجاهات.

الإجازة الأسبوعية

وشهدت مختلف الميادين المهمة في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة انتظام الحركة المرورية صباح اليوم، مثل التحرير، والعباسية، وروكسي، إضافة إلى مناطق الزمالك، ووسط البلد، مع محور صفط اللبن في الاتجاهين، كما شهد الطريق الدائري حالة من الانسيابية المرورية بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لمختلف الموظفين في غالبية القطاعات الحكومية والخاصة.

ووضعت الإدارة العامة للمرور عدة ضوابط، وألزمت قائدي المركبات الالتزام بها، وتمثلت أهم هذه الضوابط في ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وارتداء حزام الأمان، حفاظًا على أرواح المواطنين.

ووجهت الإدارة العامة للمرور بالانتشار على الطرق والمحاور الرئيسية والميادين، لتسهيل حركة السير أمام المواطنين، وإزالة أي معوقات قد تظهر أمامهم أثناء قيادة مركباتهم.