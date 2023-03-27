سيولة مرورية على المحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة خامس أيام رمضان

استعرض برنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، من تقديم أمل صالح، الحالة المرورية في شوارع وميادين الجيزة والقاهرة وبعض المحافظات.

كوبري 6 أكتوبر

وقال تيموثي إيهاب مراسل «إكسترا نيوز» من داخل غرفة عمليات الإدراة العامة لمرور الجيزة، إن كوبري 6 أكتوبر يشهد سيولة مرورية بالإتجاهين، سواء بالاتجاه نحو القاهرة أو الاتجاه نحو الجيزة، إذ أنه يعد أحد الشرايين الهامة التي تربط المحافظتين في بعض.

محور 26 يوليو

وتابع مراسل «إكسترا نيوز»، بأنّ محور 26 يوليو يشهد سيولة مرورية بالإتجاهين، سواء الاتجاه نحو مدينة 6 أكتوبر أو الاتجاه نحو ميدان لبنان، ويشهد شارع جامعة الدول العربية وبالتحديد ميدان مصطفى محمود سيولة مرورية أيضًا بالاتجاهين، سواء نحو شارع السودان أو ميدان أسفنكس.

وأكمل إيهاب أن كوبري عباس يشهد أيضًا سيولة مرورية سواء بالاتجاه نحو جزيرة الممنيل أو الاتجاه نحو ميدان الجيزة، وكذلك اتجاه شارع البحر الأعظم.

ونوه بأن طريق الواحات باعتباره أحد المحاور المهمة التي توصل بالمدن الجديدة، يشهد سيولة مرورية بجزء الإسكان البديل المتجه نحو مدينة 6 أكتوبر، أو المتجه نحو الطريق السياحي، وكذلك الحال أيضًا بميدان الرماية بالاتجاهين سواء الاتجاه نحو طريق الإسكندرية أو الاتجاه نحو طريق الفيوم.