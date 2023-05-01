مصرع ممرضة اصطدم بها أتوبيس في الجيزة

لقيت ممرضة مصرعها، اصطدم بها أتوبيس أثناء أمام جامعة القاهرة، جرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم محمد الصغير مفتش المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع حادث مصادمة ومتوفية بشارع الجامعة، على الفور انتقل العميد دكتور حسن الدكروري مأمور القسم، والمقدم هشام فتحي رئيس المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام أتوبيس هيئة نقل عام قيادة سائق 40 سنة، بمعرفة مركز سموم 50 سنة، أثناء عبورها نهر الطريق أمام الجامعة، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتم التحفظ على السائق والأتوبيس، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.