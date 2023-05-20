أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وصول الوفود المشاركة في اجتماعات بنك التنمية الإفريقي بشرم الشيخ، والمقرر أن تنطلق الاثنين المقبل، بمشاركة دول أفريقية وشركات متخصصة في التنمية والاستدامة.

وقال محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى وضع اللمسات النهائية لافتتاح فعاليات القمة التي تنظم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور رؤساء دول وشركات عالمية.

مشاركة 81 دولة

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أنه من المقرر أن يشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقي.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يشارك في الاجتماعات 4000 مشارك، بحضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية.

تأمين الاجتماعات

وأكد «فودة» أنه جرى وضع خطة تأمين اجتماعات بنك التنمية الإفريقي بشرم الشيخ، حيث جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بمجلس مدينة شرم الشيخ الذكي، لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتأمين الاجتماعات من مختلف القطاعات والمرافق الحيوية.

كما جرى رفع درجة الاستعداد في قطاعات الصحة والتموين والكهرباء والاتصالات والمرور لضمان نجاح الاجتماعات التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ للمرة الثانية على التوالي.