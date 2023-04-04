تراجع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في البنك المركزي المصري، بنحو «3 قروش» ليسجل 30.93 جنيه للبيع و30.83 جنيه للشراء.

3 قروش تراجعا في سعر الدولار اليوم

كان سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري يوم أمس الإثنين بنهاية التعاملات 30.84 جنيه للشراء و30.96 للبيع.

سعر الدولار اليوم يخالف التكهنات

خالفت تحركات سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري، التكهنات بتحرك في سعر الصرف، عقب قرار زيادة أسعار الفائدة الخميس.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وتراوح سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية بين 30.75 و30.90 جنيه للشراء، فيما كان سعر الدولار اليوم بين 30.85 و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كعادتها، احتفظت البنوك الحكومية بأقل سعر للشراء والبيع، وفي مقدمتها بنوك الأهلي المصري ومصر والتنمية الصناعية، حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، ومثلهما لكل من بنك مصر وبنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وظل مصرف أبوظبي الإسلامي مستحوذا على أعلى سعر للشراء، حيث سجل سعر الدولار اليوم لديه 30.90 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

جاء ميد بنك في المرتبة الثانية من حيث أعلى البنوك سعراً لشراء الدولار، حيث سجل 30.88 جنيه مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

في أكبر البنوك المصرية الخاصة، سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، ومثله ثاني أكبر البنوك الخاصة، بنك قطر الوطني.

سعر الدولار في بقية البنوك

كان سعر الدولار اليوم الثلاثاء الأكثر شيوعا للشراء في البنوك المصرية 30.85 جنيه، في حين جاء سعر البيع عند 30.95 جنيه، ومن هذه البنوك: الإسكندرية، والمصرف المتحد، وفيصل الإسلامي، والأهلي المتحد، وقناة السويس، والتعمير والإسكان، ودبي الإمارات الوطني وبنك الكويت الوطني.

في توقعات لوكالة فيتش سوليشنز قبل أيام، ذكرت الوكالة، أنّ سعر الدولار أمام الجنيه مرشح للتراجع بحلول نهاية العام الجاري إلى مستوى 30 جنيها للدولار الواحد.