موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل.. اعرف التفاصيل

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، سيكون يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، وذلك بعد رفع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، بشهر مارس الجاري وتحديدا يوم 30-3-2023، الفائدة بنسبة 2% أي 200 نقطة أساس على الودائع والإقراض.

ويأتي موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، من قبل لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 18 مايو 2023، من أجل تحديد سعر الفائدة للفترة المقبلة وحتى يوم 22 يونيو 2023.

وفي شهر مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض بنسبة 2%.

سعر الإيداع والإقراض

وجاء سعر الإيداع بعد رفع الفائدة لـ200 نقطة أساس، بنحو 18.25%، وبالنسبة للإقراض عند 19.25%، بحسب ما أعلنته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في شهر مارس الماضي.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

ومن المنتظر انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 18 مايو من الشهر الجاري لتحديد سعر الفائدة.