إقبال كبير على التبرع بالدم ضمن مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة» بكفر الشيخ

شهدت قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إقبالا شبابيا كبيرا على التبرع بالدم لصالح بنك دم دسوق، ضمن مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة»، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

إقبال على التبرع بالدم بقرية شباس الشهداء

وأشرف على الحملة الدكتورة سماح أحمد جاد، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتورة غادة عاشور، مدير إدارة بنوك الدم، والدكتور محمد أبو السعد، مدير مستشفى دسوق العام، والدكتور أيمن الجرواني، نائب مدير المستشفى، والدكتور محمد السبكي، مدير بنك دم دسوق.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بالمشاركة الفعالة من أبناء قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق، في فعاليات مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة»، التي تُساهم في توفير كميات من الدم لبنوك الدم، موجهة الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذه نجاح هذه المبادرة.

مبادرة 20 دقيقة تنقذ حياة

وتهدف مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة» إلى تفعيل ثقافة التبرع بالدم التي تُساهم في تحسين تدفق الدم، ويساعد على تنقية الدهون الثلاثية، ويقلل من مخاطر النوبات القلبية، وحوادث القلب والأوعية الدموية، ويحفز إنتاج خلايا دم جديدة في الجسم، ويوازن مستويات الحديد في الدم.