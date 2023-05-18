صحة كفر الشيخ: الاستجابة لـ98.5% من الشكاوى الواردة عبر المنظومة الموحدة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، عن الاستجابة لـ98.5% من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

الاستجابة لـ98.5% من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية

وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن التعاون الدائم والفعال بين إدارات خدمة المواطنين ومديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ وإدارة خدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان يُساعد على خفض المدة الزمنية للرد على الشكاوى، والتعامل معها، حرصاً على رفع معدلات رضاء المواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، حرص وزارة الصحة والسكان على تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بصفة مستمرة، بما يخدم المنظومة الصحية، ويعود بالإيجاب على مصلحة المواطنين.

وأشارت الدكتورة يارا فهمي، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، إلي أنه يتم عقد دورات تدريبية بصفة دورية للعاملين بإدارات خدمة المواطنين التابعة للمديرية، لصقل مهاراتهم في آليات سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

كيفية تقديم الشكاوى الحكومية

ووفقاً لمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، فإنه يُمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال:

- البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التبعة لمجلس الوزراء من هنا https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx

- تطبيق «فى خدمتك» على الهاتف المحمول، والذي يُتيح تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى، والتسجيل برقم سري يمكن من خلاله متابعة ما تم من إجراءات فى الشكوى المقدمة.

- الخط الساخن الثابت برقم 16528 الذي يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقى الشكاوى.