«الجامعات»: نتائج الفصل الدراسي الثاني خلال أسبوعين من نهاية الامتحانات

أكد عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، انتظام العمل بمختلف الكليات واستعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022-2023م وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحين أن الامتحانات منتظمة في عدد من الكليات التي انطلقت بها ولم يتم رصد أي مشكلات، على أن تنتظم جميع الكليات خلال شهري يونيو المقبل.

امتحانات الجامعات 2023

وأكد الدكتور صديق عبد السلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، لـ«الوطن» على انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 قبل انطلاقها بفترة، موضحاً أن مجلس الجامعة شدد على الكليات ضرورة الإسراع بإعلان نتائج امتحانات التيرم مباشرة بحد أقصى أسبوعين وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس، لافتًا إلى أن هناك عددا من الكليات بدأت الامتحانات وفقاً للوائح العمل المنظمة لها بما لا يخالف الخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات.

النتائج بعد أسبوعين من الامتحانات

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة أن الكلية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، أبرزها تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الإحترازية وغيرها من الضوابط والقواعد التي أقرها مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

وأضافت عميد كلية الآداب، أن هناك تشديدات بشان مواجهة أعمال الغش الجماعي والفردي وفقاً للضوابط واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وإحالة أي ظاهرة للتحقيق الفوري، لافتة إلى أنه جرى التشديد على ضرورة الإسراع من تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني أولاً بأول وإعلان النتائج لجميع الفرق مباشرة بحد أقصى 15 يوما من انتهاء الامتحانات.