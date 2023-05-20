بدء ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

بدأ ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، منذ قليل، والتي انطلقت يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى الاثنين المقبل.

امتحانات مادتي الجبر والعلوم

ويؤدي طلاب كفر الشيخ امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، امتحان مادة الجبر لمدة ساعتين، من الساعة التاسعة صباحا للساعة الحادية عشرة صباحا، ومادة «العلوم» لمدة ساعتين، من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف مساءً.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ أنهت كل استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام 2022 - 2023، والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي وتنتهي الاثنين المقبل، وذلك بإعلان الجداول بالمدارس، وتوزيع أرقام الجلوس، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، وتطهير وتعقيم اللجان، حفاظاً على صحة الطلاب والمشاركين في الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سُبل تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأدائهم الامتحانات في يُسر.

عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية

ويؤدي 63 ألفا و307 طلاب وطالبات بمحافظة كفر الشيخ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 أمام 338 لجنة بـ3 قطاعات، و194 طالبا بالشهادة الإعدادية المهنية، موزعين على 13 إدارة تعليمية.