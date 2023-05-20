«الجارديان»: واشنطن توافق على تزويد أوكرانيا بطائرات «إف - 16»

أكد مقال نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن الولايات المتحدة، أعلنت موافقتها على تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات «أف - 16» القتالية كشرط لإمداد كييف بذلك الطراز من الطائرات، فيما يعد موقفا مغايرا تماما عن موقفها السابق الرافض لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة خلال المواجهات الدامية مع القوات الروسية والتي تدور رحاها في الوقت الراهن في أوكرانيا.

وأوضح المقال، الذي شارك في كتابته كل من دان صباغ وجوليان بورجر، أنه من المرجح أن تبدأ برامج التدريب في إحدى الدول الأوروبية في وقت قريب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أخبرت شركاءها من الدول المساندة لأوكرانيا أنها ستساند الجهود الدولية لتدريب القوات الأوكرانية على طائرات «أف -16» وأنواع أخرى متطورة من الطائرات وهو ما يمثل دعما غاية في الأهمية للجهود الغربية التي تدعم كييف في حربها ضد القوات الروسية ولاسيما أن أوكرانيا تتأهب في الوقت الحالي لشن هجوم مضاد على القوات الروسية لاستعادة الأراضي التي بسطت روسيا سيطرتها عليها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أواخر فبراير من العام الماضي والتي باتت تشكل ما يقرب من 20 في المئة من مساحة أوكرانيا.

دعم تدريب القوات الجوية الأوكرانية

ويلفت المقال إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخبر نظراءه في مجموعة الدول الصناعية السبع خلال قمتهم المنعقدة حاليا في مدينة هيروشيما اليابانية بقرار واشنطن بشأن دعم تدريب القوات الجوية الأوكرانية، موضحا أن البرنامج سوف يشمل التدريب على الجيل الرابع من «أف-16» لتعزيز قدرات القوات الجوية الأوكرانية في مواجهة الآلة العسكرية الروسية.

ويشير المقال إلى تصريحات مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية التي يؤكد فيها أن برنامج التدريب سوف يبدأ في غضون الأشهر القليلة القادمة وأن التحالف الدولي من البلدان الداعمة لأوكرانيا سوف يقرر لاحقا متى سوف تحصل كييف على تلك الطائرات والأعداد التي سوف يتم توفيرها وأي من الدول سيتولى توفير هذا الطراز من الطائرات.

وأوضح المسؤول الأمريكي رفيع المستوى أن التدريب سوف يستغرق شهورا وأنه سيتم خارج أوكرانيا في إحدى الدول الأوروبية، معربا عن أمله أن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة.

ويضيف المقال أن أحد أهم المعوقات التي تواجه حصول أوكرانيا على ذلك الطراز من الطائرات أن عملية التدريب على استخدامها قد تستغرق فترة تصل إلى تسعة أشهر.

قرار تاريخي من جانب الولايات المتحدة

ويسلط المقال الضوء في هذا السياق على موقف الرئيس الأوكراني فلودومير ويلينسكي الذي عبر عن سعادته بذلك القرار والذي وصفه بالقرار التاريخي من جانب الولايات المتحدة، موضحا في نفس الوقت أن هذا القرار سيكون له أكبر الأثر في دعم قدرات القوات الجوية الأوكرانية.

ويلفت المقال إلى أنه في حالة حصول أوكرانيا على تلك الطائرات قبل فصل الخريف القادم فإن القوات الأوكرانية لن تتمكن من الاستفادة منها خلال الهجمة المضادة المتوقع القيام بها خلال فصل الربيع الحالي، إلا أنها على الرغم من ذلك تشكل خطوة غاية في الأهمية كدليل على تصميم الدول الغربية لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية حتى تتمكن من إحراز مكاسب عسكرية في ساحة القتال.

ويشير المقال في الختام إلى أن أوكرانيا أعلنت أنها في أشد الحاجة لتعزيز قواتها الجوية في الوقت الذي تستعد فيها للهجوم المضاد على القوات الروسية حيث إن ما لديها من السلاح الجوي من ميراث الحقبة السوفيتية غير كاف لضمان نجاح العملية العسكرية المضادة.