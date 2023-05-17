«مصر للطيران» تغير مسار رحلتها المتجهة إلى واشنطن لإنقاذ حياة راكب

غيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، مسار الرحلة رقم MS 981 المتجهة من القاهرة إلى واشنطن، لإنقاذ حياة راكبة تعرضت لأزمة صحية مفاجئة علي متن الطائرة، وذلك من منطلق حرصها على سلامة عملائها.

وقرر قائد الطائرة تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريًا في مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية لإنقاذ حياة الراكبة.

وأجرى طاقم الطائرة الإسعافات الأولية للراكبة، في حين تصادف وجود الدكتور محمد بدر الدين عبدالمنعم والدكتورة باتريشيا أداوبي على متن الطائرة، إذ تابعا الحالة الصحية للراكبة حتى هبطت الطائرة في مطار مالبينسا، وتمّ إنزال الراكبة بأمان لتلقي العلاج، وأقلعت الطائرة بعد ذلك من مطار مالبينسا لاستئناف رحلتها إلى واشنطن.