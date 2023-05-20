«القاهرة الإخبارية»: واشنطن تعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

نقلت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها عن «رويترز»، أن بايدن سيعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ375 مليون دولار، تشمل راجمات الصواريخ هيمارس.

وأكد البيت الأبيض، أنه حان الوقت للنظر في ما تحتاجه أوكرانيا لردع روسيا، وأنه سيتم اتخاذ قرار بشأن الدول التي ستزود كييف بطائرات إف 16 خلال أشهر.

مشاركة زيلينسكي في القمة العربية أمر إيجابي

واعتبر البيت الأبيض، أن مشاركة الرئيس الأوكراني زيلينسكي في القمة العربية التي عٌقدت في جدة أمر إيجابي.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تدريب الطيارين الأوكرانيين، على مقاتلات الجيل الرابع حيث عملت الولايات المتحدة وحلفاؤها على تزويد أوكرانيا بالأنظمة والأسلحة والتدريب الذي تحتاجه.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وصل إلى مدينة جدة اليوم، لحضور القمة العربية في السعودية، التي انعقدت بمدينة جدة.

وقال زيلينسكي، في كلمته خلال القمة، إن بلاده لا تمتلك نفس القدرات الصاروخية التي تمتلكها روسيا، كما لا تملك العديد من الطائرات المسيرة المقاتلة التي تمدها إيران لروسيا، فضلا عن ذلك، فإنها لا تملك الكثير من الأسلحة المدفعية.