قصة البطولة الأولى التي جمعت عادل إمام وسمير صبري.. و«مبلغ مكنوش يحلموا بيه»

شابان في مقتبل العمر جمعهما حب السينما والأحلام الكبيرة في أن يصبحا يوما ما نجمين، ومرت السنوات وتحقق الحلم الذي جمع عادل إمام وسمير صبري، وفقا لما رواه الأخير في مذكراته «حكايات العمر كله» التي طرحها قبل رحيله بعامين، والذي تمر الذكرى الأولى له اليوم، حيث يعتبر التعاون مع عادل إمام من أبرز محطات الفنان الراحل في السينما.

لحظات عديدة مرت على سمير صبري وهو ذاهب إلى تصوير مسلسل «فالانتينو» الذي عرض في موسم الدراما الرمضانية 2020، والذي جمع الصديقين معا بعد ما يقرب من 40 عاما ويشاء القدر أن يكون العمل الدرامي هو الأخير لهما أيضا ليرحل بعده «صبري» ويبتعد الزعيم عن الأضواء، وروى الفنان الراحل ذكريات تعاونهما الأول في فيلم «البحث عن فضيحة» مع الوجه السينمائي الجديد آنذك ميرفت آمين.

كواليس البطولة الأول بين سمير صبري وعادل إمام

وقال سمير صبري في مذكراته: «تذكرنا معا أحلى أيامنا.. يوم طلبنا المنتج الكبير جمال الليثي واجتمعنا في غرفة صغيرة بجوار مكتبه أنا وعادل والنجمة الصاعدة ميرفت أمين، وتذكرنا فرحتنا وجمال الليثي يقول أنتوا الثلاثى أبطال فيلمي القادم (البحث عن فضيحة).. ده فيلم كوميدي كتبه أبو السعود الإبياري، وكل واحد يمضي العقد اللي قدامه».

ليضحك عادل إمام ويسأله لو كان يتذكر قيمة العقد في ذلك الوقت: «فاكر يا سمير العقد كان بكام؟ ألف جنيه مبلغ مكناش نحلم بيه، يعني قربنا إن شاء الله نحصل رشدي أباظة وفريد شوقي أعلى أجور في الوقت ده كانت 3 آلاف جنيه».

وبعد نجاح «البحث عن فضيحة» تعاون الزعيم وسمير صبري معا في عدد من الأعمال السينمائية منها «جنس ناعم» و«احترس من الخط»، حتى عاد التعاون بعد سنوات طويلة في مسلسل «فالانتيننو»، وعن الوقوف مرة أخرى أمام الكاميرا معا، قال صبري «وقفنا أنا والزعيم أمام الكاميرا ونظرنا لبعض وضحكنا طويلا معقولة كل السنين دي مرت بسرعة كدا.. السنين اللي بدأت بنجاح أسطوي لـ (البحث عن فضيحة) وبعدها أعمال عديدة، كان زمن حلو وأيام لا تعوض».