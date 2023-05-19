شاهد شقة سمير صبري قبل لحظات من إغلاقها بالشمع الأحمر (فيديو)

قررت نيابة العجوزة، تشميع شقة الفنان الراحل سمير صبري، في منطقة عرابي بالمهندسين، بعد الانتهاء من عملية جرد ما بها من مقتنيات، لحين إنهاء الأزمة كاملة بين الورثة وأقارب الراحل، سواء بالتصالح، أو استكمال إجراءات التقاضي.

«الوطن» داخل شقة سمير صبري

وحرصت «الوطن» على الوجود بمنزل الراحل قبل تشميع الشقة، وكانت بها كل محتوياتها وصور الراحل ومقتيانته.

ذكرى وفاة سمير صبري

تحل غدا، ذكرى وفاة سمير صبري الأولى، حيث توفي قبل عام داخل أحد الفنادق بالقاهرة، وحرص على وداعه عدد كبير من نجوم الفن في مصر.