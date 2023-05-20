أبرزها «ليلة الخميس».. تعرف على ألبومات سمير صبري الغنائية

تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان سمير صبري، الذى خلق خلال مسيرته، حالة فنية كبيرة من النجاح الفني والسينمائي، بالإضافة للنجاح الغنائي.

يرصد «الوطن» في هذا التقرير، عدة معلومات عن سمير صبري المطرب على النحو التالي:

سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية 3 ألبومات غنائية، جميعها من إنتاجه، بالإضافة لعدد من الألبومات التي كانت خاصة بأعماله الدرامية.

«سهرة هذا المساء» أول ألبومات سمير صبري

أول ألبوم في مسيرته الفنية كان عام 1980، بعنوان «سهرة هذا المساء»، وتضمن أغنيات: «حلوة يا إسكندرية» و«بينبي وبين قلبي حكاية»، و«دنيا وسلام للحب»، و«زيك ما لقيت».

أهم أغنيات سمير صبري

من بين ألبوماته المهمة، كان ألبوم «يوم الخميس» الذي طرح مع مطلع تسعينيات القرن الماضي، وتضمن 8 أغنيات، أهمها: «يوم الخميس»، و«أهلا بالحب» و«مبروك يا عريس» و«صلوا على النبي» و«وعقبال عندكو» و«ليالي زين وملاح» و«هاتروق وتحلى» وهو كان ألبومًا مخصصًا للأفراح.