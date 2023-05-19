غلق شقة سمير صبري في منطقة عرابي بالشمع الأحمر

قررت نيابة العجوزة تشمييع شقة الفنان الراحل سمير صبري، في منطة عرابي بالمهندسين، بعد الانتهاء من عملية جرد ما بها من مقتنيات، لحين إنهاء الأزمة كاملة بين الورثة وأقارب الراحل، سواء بالتصالح فيما بينهم، أو استكمال إجراءات التقاضي.

جاء ذلك بناءً على دعوى قضائية من ورثة الفنان سمير صبري، الذي توفي في مايو الماضي، وأثيرت خلافات واسعة بين الورثة وأقارب الراحل، حول ملكية شقة منطقة عرابي في المهندسين.

أسماء ورثة سمير صبري

وعلمت «الوطن» أنّه جرى فتح شقة عرابي، بحضور ابنة خالة سمير صبري، السيدة ليلى أنسي وشقيقتها، وكذلك ورثة الفنان الراحل، البالغ عددهم 5 أشخاص، وهم: محمد عبدالمنعم طاهر، وشريف إبراهيم مصطفى كامل، وأيمن إبراهيم مصطفى كامل، وإبراهيم عثمان إبراهيم قدري، ورمزي عثمان إبراهيم قدري.

مزاعم حول ملكية شقة سمير صبري

وتزعم ليلى أنسي، أنّ شقة عرابي من حقها بعدما تنازل عنها سمير صبري قبل وفاته، فيما يزعم الورثة بأنّ الشقة مُسجلة باسم الفنان الراحل ولم يتنازل عنها قبل وفاته، كما تدعي ابنة خالته، وقال أحد المصادر، إنّ «ليلى ليست لديها صفة قانونية للتصرف في الشقة وما بها من مقتنيات».