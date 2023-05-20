«السياحة» تحذر المواطنين من إعلانات رحلات الحج الوهمية (فيديو)

قالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة، إنَّ المواطنين عليهم الحذر من شركات وأشخاص ينصبون على المواطنين من خلال إعلانات الحج الوهمية التي تستهدف الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى أنَّ حج القرعة تنفذه وزارة الداخلية وحج الجمعيات تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي والحج السياحي يتمّ من خلال وزارة السياحة فقط.

بعض الإعلانات المضللة تستهدف النصب على المواطنين

وأضافت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» على قناة «TeN»، أنَّ هناك بعض الإعلانات المضللة التي تستهدف النصب على المواطنين ووزارة السياحة شكلت لجنة لمتابعة تلك الإعلانات وضبط هؤلاء المخالفين والجهات الرسمية في الدولة فقط هي التي لها الحق في تنظيم رحلات الحج من خلال ضوابط وشروط.

دخول السعودية بتأشيرات الزيارة أو السياحة أو غيرها لأداء الحج هو أمر مخالف

وأشارت إلى أن الدخول من أي مدينة للسعودية بتأشيرات الزيارة أو السياحة أو غيرها لأداء الحج هو أمر مخالف للشروط وأيضا قد يخسر المواطن أمواله ويتمّ منعه من أداء فريضة الحج وعلى كل المواطنين التأكد أولا من الشركات التي يتعامل معها لإتمام رحلة الحج وفي حالة عدم التصريح لتلك الشركات يتوجه لوزارة السياحة وشرطة السياحة، ويتمّ الإبلاغ عن تلك الشركات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

عدد من الوجهات السياحية المناسبة لتمضية الإجازات القصيرة

ومن ناحية أخرى، قالت هنا ياسين، بلوجر السياحة، إنَّ الفترة الحالية حتى قبل عيد الأضحى هناك عدد من الوجهات السياحية المناسبة لتمضية الإجازات القصيرة وتكون تلك الأماكن غير مزدحمة في تلك الفترة مثل مدينة طابا وشرم الشيخ، وأيضا العريش حاليا أصبحت وجهة مهمة تستحق الزيارة في الوقت الحالي.

وأضافت أنَّ هناك بعض الأماكن الأخرى مثل رأس البر وهي من المصايف التي كانت تشهد إقبالًا كبيرًا خلال الفترات الماضية وزيارتها أيضا تخفف الضغوط على الأماكن التي أصبحت تريند حاليًا، وأيضا مرسى مطروح من أفضل الشواطئ التي يتمكن زيارتها وتمضية وقت ممتع فيها بسبب طبيعتها الجميلة ومياهها الساحرة.