الخطوط السعودية تبدأ استعدادات مكثفة لموسم الحج 1444

كشفت الخطوط السعودية عن خطة تشغيل جديد لموسم حج 1444، والذي سيكون عبر شركات تابعة للخطوط الجوية السعودية وهي طيران أديل وطيران السعودية الخاص ويستعد هؤلاء لنقل نحو أكثر من 1.2 مليون شخص ضيوف الرحمن هذا العام من مختلف دول العالم.

الخطوط السعودية تستعد لموسم حج 1444

وكان الخطوط الجوية السعودية أصدرت بيانا في وقت سابق، توضح أن أسطول الطائرات الخاص بها والذي يمتلك 164 طائرة، بجانب عدد 12 طائرة إضافية، سينقل الحجاج في موسم الحج 1444، وسيتم نقل نحو 100 وجهة مجدولة و14 وجهة موسمية وسيصلون إلى 6 مطارات داخلية وهي جدة والرياض والدمام والمدينة المنورة والطائف وينبع.

عدد اللغات المقدمة في موسم حج 1444 وجهود الخطوط السعودية

وذكرت الخطوط السعودية أن موسم الحج 1444 سيشهد تشغيل 8000 ملاح لخدمية ضيوف الرحمن أثناء موسم الحج مع تقديم خدمات بـ 42 لغة متنوعة.

تعليمات أصدرتها الخطوط السعودية حول موسم حج 1444

في نفس السياق، أصدرت الخطوط السعودية بيانا حول موسم الحج 1444، أوضحت أن الأشخاص القادمين من مصر لن يكون مقبول سفرهم إذا كانوا يحملون تأشيرات الزيارة والتأشيرات التجارية إلى المطارات السعودية، اعتبارا من 10 ذي القعدة، حتى 10 ذي الحجة المقبل 1444 هجرية.