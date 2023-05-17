مطار القاهرة يعلن الطوارئ استعدادا لانطلاق أولى رحلات الحج.. 10 يونيو المقبل

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، حالة الطوارئ داخل صالات السفر والوصول، وذلك استعدادا لانطلاق رحلات الحج لهذا العام.

شركة ميناء القاهرة الجوي تعلن الطوارئ

وبدأت الشركة في الإعداد لاستقبال الحجاج وذويهم، أمام وداخل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة ومبنى الركاب رقم 2 والمخصص لسفر رحلات الخطوط السعودية، ومبنى الركاب 1 المعروف بالمطار القديم المخصص لرحلات بعض الشركات إلى الأراضي المقدسة والتي سوف تشارك في موسم الحج.

وتلقت شركة ميناء القاهرة الجوي إخطارا من شركة مصر للطيران يفيد بانطلاق أولى رحلات الشركة من مبني الرحلات الموسمية يوم 10 يونيو المقبل وحتى 23 يونيو إلى المدينة المنورة وجدة لنقل أفواج حجاج القرعة وبعدها الجمعيات وشركات السياحة، على أن تبدأ رحلات العودة للحجاج بعد أداء المناسك يوم 1 يوليو المقبل وحتى 13 يوليو المقبل.

رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي يشدد على تقديم أفضل خدمة للحجاج

وقام المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة الميناء، يرافقه الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1، بجولات داخل الصالات لمتابعة توجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني بإنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات داخل صالات السفر والوصول لاستقبال الحجاج، والتنسيق مع كافة الجهات المعاونة في المطار والتي تشارك في موسم الحج كل عام، وتخصيص غرفة عملية علي مدار الـ 24 ساعة يوميا لمتابعة سفر الحجاج وحل أي مشاكل داخل الصالات، وزيادة أعداد المنسقين لمساعدة الحجاج خاصة كبار السن منهم، وأصحاب الحالات الخاصة، وتفادي أخطاء المواسم السابقة، ومتابعة أعمال الصيانة اليومية لدوارات المياه وأماكن الإحرام وأجهزة الكشف عن الحقائب والأرضيات استعدادا لاستقبال أفواج الحجاج .

يأتي ذلك فيما استعدت أجهزة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي ورجال الجمارك، لاستقبال موسم الحج لهذا العام، متمنيين للحجاج دوام الصحة والعافية والعودة لبلادهم سالمين.