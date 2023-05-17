كيفية أداء مناسك الحج بالتفاصيل؟.. دار الإفتاء توضح الخطوات (صور)

الحج، رحلة إيمانية، كل منا يتلمس فيها القبول، ويتساءل البعض عن كيفية أداء مناسك الحج بالتفاصيل؟، لذلك أوضحت دار الإفتاء المصرية، كيفية أداء مناسك الحج بالتفاصيل، أولها أنواع النسك، منها حج إفراد وهو يعني ينوي فيه الحاج نية الحج فقط، وثاني حج قِران، أن ينوي فيه الحاج نية الإتيان بحج وعمرة معًا في آن واحد وبأفعال واحدة، من طواف وغيره من أعمال الحج، أو يحرم بالعمرة أولًا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.

كيفية أداء مناسك الحج بالتفاصيل؟

وأضافت دار الإفتاء، أنه من بين كيفية أداء مناسك الحج بالتفاصيل، هي حج تمتع ينوي فيه الحاج نية العمرة في أشهر الحج (شوال، ذي العقدة وأول 8 أيام من شهر ذي الحجة)، فينوي العمرة فقط ويؤدي مناسكها، ثم يتحلل من إحرامه ويتمتع بحياته العادية من ملبس وغيره من معاشرة النساء، فإذا أتى اليوم الثامن من ذي الحجة نوى الحج من مكانه بمكة ولبس ملابس الإحرام وأتى بمناسك الحج، وهذا النسك هو الأفضل.

وعن كيفية أداء مناسك الحج بالتفاصيل، قالت دار الإفتاء، إنها تبدأ بالتلبية: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، يجهر الرجل بهذه التلبية، وأما المرأة فتقولها سرا، ولا يشرع التلبية الجماعية، وإنما يلبي كل محرم وحده، ويستمر بهذه التلبية حتى يصل إلى البيت الحرام.

ومن ضمن كيفية أداء مناسك الحج بالتفاصيل: «اللهم أني أريد العمرة، فيسرها لي وتقبلها مني، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، فلا يلزم دعاء بعينه، بل يدعو بما أراد.

وخلال مناسك الحج، يمكن للحاج أن يدعو «اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار"، ثم يشرع في الطريق، أن تكبر الله كلما صعدت مرتفعا، وأن تسبح كلما هبطت واديا، ثم العودة للتلبية العامة «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك»، حتى تصل إلى البيت الحرام.

وعن أركان الحج، أكدت أن الأركان هي ما لا يتم الحج إلا بها جميعها، وهذه الأركان هي الإحرام والوقوف بعرفات وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير.