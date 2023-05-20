نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بالإسكندرية.. ظهرت بالمدارس

ظهرت نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بالإسكندرية اليوم بكافة المدارس الابتدائية، وفقا لتوجيهات الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، بإعلان النتيجة اليوم بعد الانتهاء من عمليات التصحيح، والتي تم العمل عليها بعدما أنهى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية الأربعاء قبل الماضي، وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة من محافظ الإسكندرية.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بالإسكندرية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه تم تحديد موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني في مدارس الإسكندرية اليوم السبت 20 مايو، وذلك بعدما أنهت كل مدرسة عمليات التصحيح والمراجعة.

طريقة الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

وأكد أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي أعلنت في كافة المدارس بالإسكندرية اليوم، وعلى أولياء الأمور التواصل مع المدرسة للحصول على النتيجة، حيث يجري الحصول عليها برقم الجلوس الذي امتحن به الطالب.

تعليمات تصحيح نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

وأكد أنه شدَّد في تعليماته الخاصة بشأن تصحيح نتيجة الصف الرابع الابتدائي لترم الثاني أن يتم مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب، موضحا تأكيده على دور الكنترول المدرسي في المراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج.