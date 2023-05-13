«تعليم الإسكندرية»: لا توجد شكاوى من امتحانات النقل للابتدائي والإعدادي

قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنَّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 انتظمت اليوم في مطلع الأسبوع الثاني لها لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من محافظ الإسكندرية، مؤكداً أن امتحانات اليوم انتهت دون ورود أي شكاوى لغرفة العمليات.

امتحانات الإسكندرية اليوم

وأضاف مدير تعليم الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه جرى متابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، واستهلّ جولته التفقدية بمتابعة مدارس منطقة بشائر الخير بحضور عادل حسين مدير عام إدارة غرب حيث تفقد لجان مدرسة أميرة لطفي الرسمية لغات حيث يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية على فترتين، كما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية على فترتين، كما تفقّد لجان مدرسة الشهيد مساعد ياسر مرسي الابتدائية ومدرسة الشهيد محمد محمود حربي الابتدائية، ولجان مدرسة محمد محمود حربي الإعدادية بنات ولجان مدرسة الشهيد ياسر مرسي الإعدادية للبنين، فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي صباح اليوم امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ على فترتين.

انضباط العملية الامتحانية

وأشاد بانضباط العملية الامتحانية، وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

وأوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية جهز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، مؤكداً على عدم ورود أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.