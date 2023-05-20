ماذا تفعل في حالة رفض مهندس المرور سيارتك؟.. خبير يوضح الإجراء اللازم

عندما تتفاجأ بقرار مهندس المرور عند الفحص الفني لسيارتك وقت تجديد التراخيص بالرفض، السؤال الذي يطرح نفسه وقتها كيف يتصرف مالك السيارة؟ ووفق حديث اللواء أحمد هشام خبير المرور فإن مالك السيارة يطلب ترخيص مؤقت 30 يومًا حتى يتدارك الأسباب الموضحة في قرار الفحص الفني.

زيادة نسبة العادم

وأضاف الخبير المروري، في حديثه لـ«الوطن»، أنَّه في حالة إذا ما انتهى الفحص الفني إلى الرفض بسبب زيادة نسبة العادم الخارجة من الموتور ما تؤدي إلى ضرر الآخرين أثناء السيارة وقد تساهم في اشتعال السيارة أثناء سيرها بسرعة كبيرة لذا يجب مراجعة مراجعة الصيانة لأن السيارة تحتاج إلى صيانة وقطع غيار.

تهشم السيارة من الخارج

وتابع أنَّه في حالة إذا ما كان الرفض من مهندس المرور بسبب تهشم السيارة من الخارج بكثرة تعرضها للتصادم يجب على مالك السيارة تدارك تلك الأمور بالذهاب إلى الصيانة وإعادة السيارة إلى الشكل الطبيعي الخاصة بها وفق ما هو مثبت في ملف السيارة بالمرور.

ما هو الفحص الفني للسيارة؟

وشرح خبير المرور ما هو الفحص الفني للسيارة من قبل وحدة المرور المختصة؟، قائلًا إنَّه إجراء دوري يتمّ كل 3 أعوام ما لم تحدث مخالفات قبل الموعد تطلب إعادة فحص السيارة قبل الموعد، ويُقام فحص السيارة للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي غش بالسيارة، خاصة في الشاسيه هيكل السيارة وذلك حفاظًا على أمن وسلامة المركبات على الطرق، والتأكد من مُحرك السيارة والشريحة الضريبية الخاصة بالمحرك، والتأكّد من عدم استبدال المحرك دون إبلاغ، وغيرها من الأسباب لفحص السيارة في المرور.