طريقة حجز موعد في وحدات المرور الإلكترونية.. تعرف على الخطوات

كشفت منصة الإدارة العامة للمرور، عن طريقة حجز موعد في وحدات المرور الإلكترونية عبر الرابط المخصص لذلك، ليتمكن المواطن من الذهاب إلى وحدات المرور الإلكترونية في المولات التجارية بالقاهرة الكبرى وبعض المحافظات.

خدمات المرور الإلكترونية

يقول اللواء أحمد هشام خبير المرور أن وحدات المرور الإلكترونية تقدم خدمات مميزة الهدف منها تخفيف الزحام داخل وحدات المرور، كما أنها تقدم خدمة مميزة يحصل عليها المواطن في سهولة ويسر طالما أن السيارة لا تحتاج إلى فحص فني من مهندس المرور.

طريقة حجز موعد في وحدات المرور الإلكترونية

- الدخول على الموقع الإلكتروني لمرور مصر على موقع مصر الرقمية أو منصة وزارة الداخلية.

- النقر على قسم خدماتنا من واجهة الصفحة الرئيسية واختيار الخدمات الإلكترونية.

- الدخول على حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية ثم النقر على خيار أقبل الشروط والأحكام.

- ملء كافة البيانات المطلوبة «الاسم والرقم القومي والجنسية»، إلى جانب رقم الهاتف المحمول.

- تدوين معلومات الرخصة سواء الرخصة الشخصية أو رخصة السيارة مع تدوين رقم اللوحة المعدنية، بالإضافة إلى رقم الشاسيه ونوع السيارة.

- اختيار نوع الخدمة سواء خدمة فحص وتجديد أو خدمة تجديد أو إصدار ملصق إلكتروني أو غيرها من الخدمات ثم النقر على التالي.

- اختيار الموعد المراد حجزه باليوم والساعة وأيضًا كتابة عنوان محل الإقامة بشكل صحيح.

مواعيد العمل في وحدات المرور الإلكترونية الجديدة

- افتتاح وحدة مرور إلكترونية في مول سيتي ستارز يمكن من خلالها الحصول على عدد كبير من خدمات المرور بشكل أسهل من السابق.

- افتتاح عدد من الفروع الإلكترونية الأخرى مثل فرع المرور الإلكتروني في داندي مول بطريق إسكندرية الصحراوي إلى جانب فرع مدينة 6 أكتوبر.

- تختلف مواعيد عمل الفروع الإلكترونية لإدارة مرور مصر عن مواعيد عمل فروع المرور في المحافظات حيث تبدأ الفروع الإلكترونية في العمل من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 10:00 مساءً ضمن الخدمات المميزة الجديدة لوزارة الداخلية.

- الهدف من افتتاح وحدات المرور الإلكترونية داخل المولات التجارية المختلفة هو العمل على التخفيف من الزحام في وحدات المرور العادية إلى جانب الحصول على خدمات المرور بشكل أسرع.