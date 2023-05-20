«دمياط» تتخطى المستهدف بنسبة 101% من توريد القمح للموسم الجاري

عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «محافظة دمياط تتخطى المستهدف بنسبة 101% من توريد القمح للموسم الحالي»، مشيرًا إلى أن عملية حصاد وتوريد القمح من المزارعين إلى الشون والصوامع بمختلف المحافظات، تتم على قدم وساق.

خطة توريد واستقبال المحصول يتم تطبيقها بنظام

خطة توريد واستقبال المحصول يتم تطبيقها بكل نظام وحسم من المسؤولين بجانب تقديم تسهيلات متعددة وتسهيلات للمزارعين بمختلف نطاق المحافظة نتج عنها الوصول لتلك النسبة بعد انطلاق موسم توريد القمح، حتى بلغت الكمية الموردة حتى الآن 47 ألفا و174.989 طن من أراضي المحافظة.

انطلاق موسم حصاد الذهب الأصفر في الحقول

كما أعلنت محافظة دمياط، مع انطلاق موسم حصاد الذهب الأصفر في الحقول، انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر التي جهزت قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذي بدأ الشهر الماضي وسط متابعة دقيقة تتم من خلال مديريتي الزراعة والتموين بشكل مستمر.