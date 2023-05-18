أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ارتفاع توريد القمح لـ20 ألف طن خلال 20 يوما، مع استمرار عملية التوريد، وتوقع المزيد من كميات التوريد المستهدفة، واستمرارموسم الحصاد والذي بلغ 65% حتى الآن من مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بالمحافظة، والتي تقدر بمساحة 15 ألفا و260 فدانا.

تخزين القمح في صوامع الشمامة

وزار محافظ مطروح، اليوم الخميس، صومعة تخزين القمح بالمحافظة بقرية الشمامة بمدينة الحمام، لمتابعة توريد القمح يرافقه كل من النائب صالح سلطان والنائب رزق جالي والنائب رزق علواني والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة والمهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح ووجيه عبدالرازق رئيس مدينة الحمام والدكتور جمعة محمد علي مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمهندس منصور علي مدير المراقبة بقرى بنجر الحمام، وأكد أنها تصل السعة التخزينية للصومعة 45 ألف طن من القمح.

مراحل توريد القمح

وتابع محافظ مطروح مراحل التوريد بدء من وصول السيارات المحملة بالقمح والفرز والوزن وقياس جودة من الشوائب والرطوبة، وغيرها على انتظام عملية التوريد.

تيسيرات للمزارعين في توريد القمح

وذكر محافظ مطروح أنه جرى إعلان كل التيسيرات التي تقدمها الدولة، لمزارعي القمح ورفع أسعار سعر توريد أردب القمح هذا العام والمتابعة المستمرة لجاهزية الصومعة لاستقبال كميات القمح الموردة، مشيدا بجهود تيسير استقبال توريد القمح لهذا العام وفق الإجراءات المتبعة مع تلافي كافة الملاحظات وذلك تحت اشراف لجنة متابعة ورقابة من مديرية التموين و مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والمراقبة العامة بقرى بنجر الحمام.