ارتفاع توريد القمح إلى 445 ألف طن في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد قتصادي حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم

ومن جانبها أوضحت الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 7692 طنا و258 كيلو قمح ليصل غجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 445004 أطنان و874 كيلو قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لاستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها 58 شونة وصومعة .

يحذر نقل الأقماح المحلية المخصصه للتقاوي

أشارت وكيلة وزارة التموين إلي أنه يحذر نقل القمح المحلي المخصص للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.