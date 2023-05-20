مراكز إصدار التراخيص بالمحافظات تواصل استقبال طلبات أصحاب المحلات يوميا

قالت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنه يجب على المحافظات إخطار اللجنة العليا بالأنشطة التي لم تدرج فى الجداول لتقوم اللجنة العليا بتجميعها تمهيدا لإرسال تلك الأنشطة لمجلس الوزراء لاعتمادها، وذلك ردا على وجود بعض الأنشطة التى لم تدرج بجداول الأنشطة الصادرة بالقرار رقم 1698 لسنة 2020

وأشارت الإنشائية للمحلات

وأشارت اللجنة العليا لتراخيص المحال في ردها على بعض التساؤلات، إلى أنه يتم إحاطة المختصين بأن رسوم الجهات يتم تحصيلها قبل إصدار الرخصة، ويتم دفعها مع رسوم الترخيص النهائية، وفيما يخص تقرير السلامة الإنشائية يكتفى بتقرير معتمد من أي مهندس نقابي ويمكن الاستعانة بتقرير السلامة الإنشائية الموجودة بملف التصالح.

الموقف في حالة فقدان ملفات التراخيص

وأوضحت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أنه في حالة فقدان ملفات التراخيص الصادرة للمواطنين يتم إجراء معاينة جديدة للتأكد من استيفاء الاشتراطات خاصة تركيب الكاميرات.

وفى حالة رغبة المواطن اختيار جزء من نشاط مدرج به أكثر من نشاط يتم كتابة النشاط المراد مزاولته وترخيصه فقط في خانة النشاط، فضلا عن تشديد اللجنة العليا لتراخيص المحال التأكيد على أهمية عمل حملات توعوية بالتعاون مع الغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني بكل محافظة، والإعلان عن مميزات القانون والتسهيلات المقدمة لتوعية أصحاب المحال القائمة سواء بدون ترخيص أو بترخيص.

الالتزام بالمدد الزمنية لتراخيص المحال

وجددت اللجنة العليا لتراخيص المحال في المحافظات أنه يجب الالتزام بالمدد الزمنية التي أقرها قانون المحال سواء سنة للمحلات غير المرخصة أو عامين للمحلات المرخصة لإصدار الرخصة وفق القانون الجديد من تاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة وعدم غلق تلك المحال لحين انتهاء تلك المدد.

وقال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال، إن اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة توضح كل الاشتراطات الخاصة والعامة بكل نشاط تجاري، وخطوات ومستندات الترخيص بشكل واضح للتسيير على المواطنين، مضيفا لـ«الوطن»، أن مراكز إصدار التراخيص بالمحافظات تستقبل طلبات أصحاب المحلات يوميا لتقنين الوضع وإصدار الترخيص.